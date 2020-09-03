Российская фигуристка Софья Акатьева исполнила каскад с тройным акселем в короткой программе в рамках первенства Москвы среди юниоров.

Спортсменка прыгнула тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. Также Акатьева включила в свою программу сольные двойной аксель и тройной лутц.

Судьи оценили выступление спортсменки в 74,01 балла, из них 43,93 — за технику. Фигуристка вышла в лидеры соревнований.

Напомним, Акатьева тренируется в школе «Самбо-70» отделение «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе.