Топовые матчи Лиги наций УЕФА — в традиционном обзоре ставок и прогнозов на Nevasport.

Россия на «ВТБ Арене» примет Сербию. По словам комментатора «Матч ТВ» Александр Аксенова, сербы — неприятный и обладающий достаточно квалифицированным составом соперник, а у россиян есть кадровые проблемы в виде отсутствия Головина, Миранчука и Черышева. Аксенов считает, что в связи с этим можно ждать трудности по части организации атак. Комментатор отметил, что если в сборной России Соболев будет играть на позиции нападающего, то стоит ждать много мотивации. Аксенов полагает, что игра будет результативная и предлагает поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.85.

Германия сыграет с Испанией. Комментатор «Первого канала» Кирилл Деменьев полагает, что обе сборные будут в числе претендентов на победу на Евро-2020. Дементьев считает, что в этом матче стоит ожидать достаточно открытой игры, потому что сборные давно не собирались, а Лига наций – не товарищеские матчи, и турнирная мотивация здесь присутствует.

Комментатор отметил, у сборной Германии не вполне основной состав, играть не будут лучшие игроки «Баварии», поэтому испанцев можно считать фаворитами, но в первом матче ставить на исход Дементьев не советует. Он полагает, что матч получится результативным, и предлагает ставку «тотал больше 2.5» за 2.05.

Сборная Украины сыграет с командой Швейцарии. Комментатор Алексей Андронов не понимает, почему букмекеры считают Украину явным фаворитом, и выбирает ставку на Швейцарию с форой (0). По его словам, матч будет проходить без зрителей, поэтому поддержки своего болельщика и фактора домашнего стадиона не будет. Коэффициент на такой исход — 2.12.