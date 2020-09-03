Начальник сервис-бригады сборной Норвегии по лыжным гонкам Стейн Олав Снесруд заявил, что команда попробует замаскировать фтор в средствах для лыж, чтобы проверить эффективность тестирования.

В новом сезоне фторсодержащие мази будут запрещены. В конце сентября все смазочные средства со всего мира будут направлены в Германии для тестирования устройства, обнаруживающего содержание фтора.

«Мы собираемся сделать ловушки, замаскировав фторсодержащие средства на лыжах, чтобы посмотреть, удастся ли их выявить», – сказал Снесруд, слова которого приводит NRK.

Главный сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре добавил, что это будет сделано для того, чтобы убедиться в эффективности системы.

Норвежцы удивлены, что предварительный тест будет длиться всего один час.

«Мы будем хранить средства до тех пор, пока не будем полностью уверены, что они уже не будут использоваться в будущем», – подчеркнул Снесруд.