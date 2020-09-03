В матче квалификации чемпионата Европы молодежная сборная России дома сыграет против национальной команды Болгарии.

Встреча, которая состоится на «Арене Химки», начнется в 19:00 по московскому времени. Главный арбитр матча — Арда Кардеслер из Турции. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

В данный момент команда Михаила Галактионова занимает первое место в турнирной таблице группы 5, имея в активе 14 очков после шести встреч. За шесть игр российская молодежка забила 12 голов, пропустив два.

Болгарская сборная занимает третье место после пяти матчей, имея в активе восемь баллов, забив семь голов и пропустив один.

В предыдущей встрече сборные России и Болгарии разошлись миром. В Ловече команды не смогли забить другу другу голов, матч закончился со счетом 0:0, а на 87-й минуте судья удалил Ивана Игнатьева.