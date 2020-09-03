Календарь РПЛ с 7-го по 10-й тур

Календарь РПЛ с 7-го по 10-й тур

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей с седьмого по десятый тур.

Матчи чемпионата России вернутся после паузы на игры сборной. Седьмой тур стартует в субботу, 12 сентября. В центральном поединке тура состоится московское дерби: ЦСКА сыграет со «Спартаком». «Зениту» предстоит встретиться с «Арсеналом», «Ростову» — с «Локомотивом».

В восьмом туре «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом», «Спартак» — с «Рубином», а «Локомотив» на своем поле примет «Тамбов».

Матч девятого тура «Зенит» проведет в Петербурге против «Уфы», ЦСКА и «Локомотив» сразятся в столичном дерби, а «Спартак» на выезде сыграет с «Тамбовом».

В десятом туре «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой, матч состоится в Москве». «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» дома встретится с «Краснодаром».