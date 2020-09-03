Международный союз конькобежцев (ISU) огласил требования к ритмическому танцу на сезон-2021/22.

Темой ритм-танца для взрослых стал «Полуночный блюз» (Midnight Blues), для юниоров — «Блюз» (Blues).

Напомним, сезон-2021/22 будет олимпийским: зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) запланированы на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

В сезоне-2020/21 требования к ритмическому танцу останутся такими же, как в минувшем сезоне, так как он был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в новом сезоне серия Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Условия проведения финала серии пока не озвучены. Отбор на чемпионат России будет проходить на этапах кубка страны.