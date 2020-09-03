Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова поддержки от трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

Ганус поблагодарил Ласицкене за поддержку и извинился, что не удалось вывести из допингового кризиса российскую легкую атлетику.

«Мы восстановили доверие в World Athletics к РУСАДА, но восстановить нашу лёгкую атлетику не удалось из-за увольнения. Всё равно верю в лучшее», — написал Ганус в своём Twitter.

Напомним, Юрий Ганус был уволен из-за финансовых нарушений, которые были выявлены аудиторской проверкой, организованной Олимпийским комитетом России. Мария Ласицкене поблагодарила Гануса и бывшего замгендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую за то, что они «все эти годы боролись за нас и пытались помочь».