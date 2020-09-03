Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась новой фотографией в «Инстаграме». На своей странице спортсменка опубликована снимок, на котором позирует на берегу реки.

«Обожаю свой новый стиль», — подписала Самодурова публикацию.

Напомним, Самодурова является чемпионкой Европы 2019 года, она выиграла континентальное первенство в свой дебютный взрослый сезон. Фигуристка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алекея Мишина.

Также 18-летняя Самодурова является бронзовым призером этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018) и серебряным призёром этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).