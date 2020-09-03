Ильиных дебютировала в качестве тренера Академии Плющенко на первенстве Москвы

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных дебютировала на первенстве Москвы как тренер Академии Евгения Плющенко.

Ильиных вместе с другим тренером академии, Дмитрием Михайловым, вывела на лед турнира фигуристок Софью Муравьеву и Веронику Жилину.

Первенство Москвы среди юниоров проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ильиных перешла на работу в Академию Плющенко летом.