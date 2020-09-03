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  • 19:32,  3 сентября 2020
Фигурное катание
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Ильиных дебютировала в качестве тренера Академии Плющенко на первенстве Москвы

Ильиных дебютировала в качестве тренера Академии Плющенко на первенстве Москвы
Елена Ильиных. Фото: instagram.com/blackswanei

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных дебютировала на первенстве Москвы как тренер Академии Евгения Плющенко.

Ильиных вместе с другим тренером академии, Дмитрием Михайловым, вывела на лед турнира фигуристок Софью Муравьеву и Веронику Жилину.

Первенство Москвы среди юниоров проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ильиных перешла на работу в Академию Плющенко летом.

Напомним, в январе спортсменка стала мамой, у них с артистом балета Сергеем Полуниным родился первенец, мальчику дали необычное имя Мир. Недавно Елена Ильиных показала фотографию с тренировки проекта «Ледниковый период». Спортсменка будет выступать в паре с известным певцом Владом Топаловым.

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