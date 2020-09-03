Российские теннисистки проведут матчи второго круга Открытого чемпионата США. Маргарите Гаспарян предстоит встретиться с американкой Сереной Уильямс, Варваре Грачевой — с хорваткой Петрой Мартич.

Оба матча состоятся сегодня, 4 сентября. Встреча Гаспарян с Уильямс начнется не ранее 02:00 по московскому времени. Грачева выйдет на корт не ранее 18:00.

В рамках первого круга Гаспарян одержала победу над представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг, игра продолжалась три партии и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 6:0. Грачева оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы, выбив ее из борьбы в двух сетах — 6:4, 7:5.