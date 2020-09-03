Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Португалии.

Об этом сообщается на официальном сайте португальской команды. Отмечается, у Роналду диагностирована инфекция пальца правой ноги, он проходит курс лечения антибиотиками. Известно, что состояние португальца будет оцениваться ежедневно.

Отметим, сборная Португалии в ближайших матчах Лиги наций сыграет против сборной Хорватии 5 сентября и команды Швеции 8 сентября.

Ранее стало известно, что Роналду пообщался с новым главным тренером «Ювентуса» Андреа Пирло, и специалисту удалось убедить нападающего, что он является ключевым игроком для «Ювентуса». Туринский клуб не намерен продавать Роналду и постарается найти форварда, который сможет играть с ним в связке.