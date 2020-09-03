Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками новой фотографией. В историях своего «Инстаграма» спортсменка опубликовала селфи, на котором позирует в наряде с глубоким декольте и новой укладкой в стиле ретро.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Спортсменка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В активе фигуристки есть элемент ультра-си — тройной аксель. Кроме того, Елизавета разучивает четверные прыжки.

В минувшем сезоне спортсменка заняла четвертое место на чемпионате России и не вошла в состав команды на чемпионат Европы.