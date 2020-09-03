Континентальная хоккейная лига присудила финскому «Йокериту» техническое поражение за неявку на матч против минского «Динамо».

Об этом сообщается на официальном сайте Лиги. «Йокериту» засчитано техническое поражение в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента КХЛ.

Как сообщали финские СМИ, рейс «Йокерита» должен был вылететь в Минск в 13:00, но в аэропорту команда так и не появилась. При этом отменен и рейс Finnair в Минск.

Напомним, матч «Йокерита» с «Динамо» должен был состояться сегодня, 3 сентября, в Минске. В данный момент в столице Белоруссии происходят демонстрации после президентских выборов. Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на игру в день матча и покинет столицу Беларуси сразу после игры.

Ранее финский клуб пытался перенести матч на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом.