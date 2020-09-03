Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги наций между сборными России и Сербии.

По мнению Мостового, у России будет преимущество, так как новый сезон в РПЛ стартовал сразу после того, как завершился предыдущий. Однако и у игроков сербской команды есть мастерство и класс, отметил эксперт.

Мостовой считает, что не стоит обращать внимание на отсутствие некоторых игроков сборной России, так как все, кроме Александра Головина, не играют в основном составе.

«Дзюба и Соболев — однотипные игроки. Дзюба будет в старте, а Соболев ждать своего часа. Лига наций создана для того, чтобы ротировать состав. Наверное, в рамке будет Гильерме, он самый возрастной, плюс у него русский паспорт», — сказал Мостовой, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что можно было и не делать российский паспорт бразильцу, так как в стране достаточно хороших вратарей — например, Антон Шунин, Сослан Джанаев и Матвей Сафонов.