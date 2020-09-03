Издание Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport опубликовало информацию о зарплате российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Источник утверждает, что игрок будет получать 1,7 миллиона евро в год.

Таким образом, Миранчук войдет в пятерку игроков команды с самой высокой зарплатой. Он будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» вчера, 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

До этого 24-летний Миранчук защищал цвета московского «Локомотива», воспитанником которого является. За основную команду он отыграл девять сезонов и 228 раз выходил на поле. На его счету 43 мяча и 45 результативных передач.