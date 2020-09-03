Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает 24sata.hr.

По информации источника, каталонский клуб заинтересовался игроком после того, как команду возглавил Рональд Куман. Тренер работал с Влашичем в «Эвертоне». Однако переход хорвата в стан «Барселоны» маловероятен, так как в его контракте есть пункт об отступных в размере 35 миллионов евро. Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, каталонцы не готовы выплачивать такую сумму.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры по поводу 22-летнего хавбека уже начал «Наполи». Итальянцы готовятся сделать ЦСКА предложение в размере 20 миллионов евро без учета бонусов.

В 2018 году Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году состоялся полноценный трансфер.