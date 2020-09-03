Новичок петербургского СКА нападающий Владислав Каменев не полетел с командой на первую выездную серию, в рамках которой армейцы проведут три матча.

Завтра, 4 сентября, подопечные Валерия Брагина в Нижнекамске сыграют с «Нефтехимиком», затем в Казани встретятся с «Ак Барсом», после чего сразятся с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

На выезд отправятся четырнадцать форвардов: Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Богдан Якимов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин, Владимир Ткачёв, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко.

Вратари: Кирилл Обыскалов, Александр Самонов, Магнус Хелльберг.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.

Отметим, права на Владислава Каменева СКА получил в результате трехсторонней сделки с участием магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора», которая прошла в июне 2020 года.