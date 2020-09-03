Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева продолжает учиться игре на укулеле. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, на котором сидит на полу с музыкальным инструментом в руках.

«Никогда не прекращайте учиться», — подписала Медведева под публикацией.

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве, где тренируется на катке в ЦСКА. Ее наставник Брайан Орсер работает с ней дистанционно, также помощь оказывает Татьяна Тарасова. Медведева планирует выступить на двух первых этапах Кубка России, участие в котором обязательно для отбора на чемпионат страны. Пока неизвестно, на каком этапе Гран-при будет выступать Евгения: она имеет возможность кататься в России и Канаде.