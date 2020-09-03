«Барселона» бесплатно отпустит чилийского полузащитника Артуро Видаля, сообщает Sport.es.

По информации источников, каталонский клуб принял решение расстаться с игроком, чтобы сэкономить на его зарплате. Ранее «Интер» предложил Видалю контракт до 2022 года с опцией продления еще на один сезон и зарплатой в размере 6 миллионов евро в год.

Напомним, Видаль присоединился к «Барселоне» в 2018 году, до этого он выступал за мюнхенскую «Баварию». В составе каталонского клуба полузащитник стал чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне Видаль отыграл 33 матча, забил 8 голов и получил четыре желтые карточки.

СМИ утверждают, что новый наставник «Барселоны» Рональд Куман не нашел для Видаля места в составе команды.