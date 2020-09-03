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  • 21:29,  3 сентября 2020
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«Спартак» отдал Гуса Тиля во «Фрайбург»

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Гус Тиль. Фото: ФК "Спартак"

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру во «Фрайбурге», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Хавбек перешел в немецкий клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение можно будет продлить еще на год. «Спартак» пожелал полузащитнику успешно проявить себя в чемпионате Германии.

Напомним, сейчас Тиль травмирован и пропустит около трех недель: у него диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Игрок получил травму в ходе матча против «Арсенала» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.

После шести туров РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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