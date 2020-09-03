«Спартак» отдал Гуса Тиля во «Фрайбург»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру во «Фрайбурге», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Хавбек перешел в немецкий клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение можно будет продлить еще на год. «Спартак» пожелал полузащитнику успешно проявить себя в чемпионате Германии.

Напомним, сейчас Тиль травмирован и пропустит около трех недель: у него диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Игрок получил травму в ходе матча против «Арсенала» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.