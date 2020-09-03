Третья ракетка России Карен Хачанов пробился в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он одержал победу над своим соотечественником Андреем Кузнецовым, игра завершилась в трех партиях со счетом 6:3, 6:4, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут. За это время Хачанов один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и взял шесть геймов на подаче соперника. Кузнецов сделал пять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Ришар Гаске (Франция), который проходит в данные минуты.