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  • 21:27,  3 сентября 2020
Футбол
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Гус Тиль: Слышал от многих людей, что «Фрайбург» — семейный клуб

Гус Тиль: Слышал от многих людей, что &#171;Фрайбург&#187; — семейный клуб
Гус Тиль. Фото: Getty Images

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в немецкий «Фрайбург». Игрок перешел на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

«Я слышал от многих людей, что «Фрайбург» — семейный клуб, и я счастлив стать его частью. В Бундеслиге скоростной футбол, что соответствует моему стилю игры. Мне не пришлось долго думать над предложением «Фрайбурга», — сказал Тиль, слова которого приводит официальный сайт немецкого клуба.

По информации СМИ, аренда полузащитника обойдется «Фрайбургу» меньше чем в 1 миллион евро. Платить зарплату Тилю будет немецкий клуб. Также «Фрайбург» будет иметь возможность продлить соглашение еще на год или выкупить Тиля при определенных достижениях.

Напомним, сейчас Тиль травмирован и пропустит около трех недель: у него диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Игрок получил травму в ходе матча против «Арсенала» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.

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