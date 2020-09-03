Гус Тиль: Слышал от многих людей, что «Фрайбург» — семейный клуб

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в немецкий «Фрайбург». Игрок перешел на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

«Я слышал от многих людей, что «Фрайбург» — семейный клуб, и я счастлив стать его частью. В Бундеслиге скоростной футбол, что соответствует моему стилю игры. Мне не пришлось долго думать над предложением «Фрайбурга», — сказал Тиль, слова которого приводит официальный сайт немецкого клуба.

По информации СМИ, аренда полузащитника обойдется «Фрайбургу» меньше чем в 1 миллион евро. Платить зарплату Тилю будет немецкий клуб. Также «Фрайбург» будет иметь возможность продлить соглашение еще на год или выкупить Тиля при определенных достижениях.

Напомним, сейчас Тиль травмирован и пропустит около трех недель: у него диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. Игрок получил травму в ходе матча против «Арсенала» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.