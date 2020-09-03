Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира находится в сфере интересов петербургского «Зенита».

Об этом сообщает журналист Николо Скира. 33-летний немецкий футболист покинет «Ювентус» на правах свободного агента. На данный момент он ведет переговоры о расторжении контракта с туринским клубом.

Хедира защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года, он достался клубу бесплатно. До этого полузащитник выступал за мадридский «Реал», который покинул по истечении срока контракта.

В минувшем сезоне Хедира отыграл двенадцать матчей чемпионата Италии и записал на свой счет одну результативную передачу. В составе «Ювентуса» он стал победителем Серии А.