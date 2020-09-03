Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о работе со своей соотечественницей Елизаветой Осокиной, которая выступает в юниорах.

«Мне очень нравится Лиза Осокина как фигуристка, я считаю её очень перспективной, от природы ей даны такие качества, как лёгкость и прыгучесть», — сказала Радионова, слова которой приводит РИА «Новости».

Фигуристка добавила, что наблюдает за Осокиной с прошлого года, так как выступала в роли постановщика ее произвольной программы.

«Работать с ней было приятно, так как она полностью погружалась в процесс, постоянно хотела впитать максимум информации от меня», — сказала Радионова.

Напомним, Осокина принимала участие в контрольных прокатах юниоров, которые состоялись в подмосковном Новогорске.