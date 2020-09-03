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  • 21:27,  3 сентября 2020
Футбол
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Черчесов назвал состав на матч с Сербией. Шунин и Караваев — в старте

Черчесов назвал состав на матч с Сербией. Шунин и Караваев &#8212; в старте
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Тренерский штаб сборной России огласил состав на матч против Сербии в первом туре Лиги наций.

Место в воротах займет голкипер Антон Шунин. Также с первых минут на поле появятся Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикий, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Зелимхан Бакаев.

Матч состоится сегодня, 3 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Игра будет проходить в столице на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Главным арбитром встречи назначен Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия). В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор (Шотландия) и Дэвид Макгичи (Шотландия); Резервным судьей будет Джон Битон (Стратклайд, Шотландия).

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