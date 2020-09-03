Черчесов назвал состав на матч с Сербией. Шунин и Караваев — в старте

Тренерский штаб сборной России огласил состав на матч против Сербии в первом туре Лиги наций.

Место в воротах займет голкипер Антон Шунин. Также с первых минут на поле появятся Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикий, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Зелимхан Бакаев.

Матч состоится сегодня, 3 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Игра будет проходить в столице на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.