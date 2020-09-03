В Москве на стадионе «ВТБ Арена» стартовал матч между футбольными сборными России и Сербии. Игра проходит в рамках первого тура Лиги наций, стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

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В воротах российской команды сегодня играет голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, Маринато Гилерме остался на скамейке запасных. С капитанской повязкой на поле вышел форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Главным арбитром встречи назначен Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия). В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор (Шотландия) и Дэвид Макгичи (Шотландия); Резервным судьей будет Джон Битон (Стратклайд, Шотландия).