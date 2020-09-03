Нападающий Максим Канунников заявлен «Крыльями Советов» на сезон-2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня в заявку нашей команды на сезон-2020/2021 был внесён Максим Канунников. Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе», — гласит сообщение, опубликованное в «Твиттере» «Крыльев Советов».

Напомним, Канунников пополнил состав самарского клуба летом 2018 года, до этого он защищал цвета «СКА-Хабаровск», из которого ушел свободным агентом. В минувшем сезоне 29-летний форвард отыграл 15 матчей чемпионата России, 12 раз вышел в стартовом составе. Максим записал на свой счет один забитый гол и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.