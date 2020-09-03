Российский арбитр Алексей Еськов прокомментировал эпизод со вторым пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

Еськов в той встрече работал VAR-ассистентом, главным арбитром был Василий Казарцев.

«Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошёл вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали», — заявил Еськов, слова которого приводит Sport24.

По мнению арбитра, оптимальным вариантом было бы приглашение Казарцева к монитору для просмотра эпизода. Он подчеркнул, что таким образом нарушил бы инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

«Я уверен, что со временем всё наладится, нужно время. VAR ещё не так долго используется в России», — сказал Еськов.

Ранее сообщалось, что Еськов решил приостановить судейскую деятельность.