Открытый чемпионат США, из-за коронавируса проходящий в необычной форме, набирает обороты: позади уже почти два круга. Для россиян пока всё складывается успешно: Андрей Рублев и Карен Хачанов уже обеспечили себе участие в третьем раунде, Даниилу Медведеву предстоит провести свой матч сегодня ночью по Москве.

«Пузырь» не защитил от коронавируса

Пандемийная реальность вынудила организаторов проводить US Open в «пузыре»: спортсмены находятся под жестким контролем и не имеют права на лишний шаг, но, как выяснилось, это еще не гарантирует, что вирус не проникнет в закрытый теннисный микромир. Ранее был сдан первый положительный тест на COVID-19: «счастливчиком» оказался француз Бенуа Пэр. Игрока тут же убрали из сетки, что вызвало бурную реакцию с его стороны.

«Я в порядке, сейчас у меня нет симптомов… Не решаюсь сказать, что на самом деле происходит в этом фейковом «пузыре», — написал Пэр, но всё же воздержался от подробностей.

Ситуация вылилась в скандал: выяснилось, что надежность «пузыря» на самом деле липовая, и нарушают правила практически все, однако санкции применяются только к игрокам. Причем, даже к тем, кто не покидал «чистую зону». Так, например, в особый список попал и Медведев, контактировавший с Пэром.

«11 друзей Пэра» — такое прозвище получила группа игроков, которые находились в контакте с Бенуа. Организаторы не решились дисквалифицировать такое большое число теннисистов, но обязали их подписать особые протоколы безопасности. Медведеву повезло: он попал в группу из трех человек, которая отделалась ежедневным тестированием на коронавирус. Еще семь игроков оказались в более жестких условиях: им запрещено свободно передвигаться даже по территории «пузыря». «Пузырь» в «пузыре» — так назвала ситуацию Кристина Младенович.

Россияне идут практически без потерь

У российских теннисистов пока не возникает проблем: Хачанов и Рублев одержали по две победы, Медведев выиграл один матч, и вряд ли австралиец О’Коннелл станет для него проблемой в сегодняшней игре второго круга.

Совсем без потерь Россия обойтись не могла из-за особенностей сетки: во втором круге Хачанов играл с соотечественником Андреем Кузнецовым, который из-за травмы пропал с радаров почти на три года. Возвращение получилось весьма достойным: в первом круге Кузнецов обыграл американца Сэма Куэрри в трех сетах. Но долгий простой всё же дал о себе знать, и сегодня Хачанов, до этого измотанный Янником Синнером в пятисетовом матче, выбил Андрея из борьбы.

Рублёв в первом круге встречался с французом Жереми Шарди и особых сложностей не испытал, в трех сетах завершив игру в свою пользу. Во втором круге Андрею вновь достался соперник из Франции: 93-я ракетка Грегуар Баррер хоть и проиграл также в трех партиях, успел потрепать сопернику нервы. Матч начался не по сценарию Андрея, однако брейк-пойнт в середине первого сета развернул игру в пользу Рублева. Во второй партии россиянин вновь почувствовал давление Баррера, но инициативу не отдал.

В заключительном, третьем сете Грегуар имел возможность вернуться в борьбу и довел дело до тай-брейка, но Рублёв предпочел не переводить матч в четвертую партию и двумя мячами на своей подаче поставил точку — 6:2, 6:4, 7:6 (7:4).

Медведев, в отсутствие Федерера и Надаля посеянный под высоким третьим номером, начал с аргентинца Федерико Дельбониса и одержал быструю и ожидаемую победу. Сегодня в полночь Даниил сыграет с Кристофером О’Коннеллом, который идет во второй сотне рейтинга АТР и, скорее всего, не сможет стать серьезной преградой на пути россиянина.