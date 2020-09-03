Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда он обыграл представителя Франции Грегуара Баррера. Встреча завершилась в трех партиях со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4).

Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут. За это время Рублев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял пять геймов на подаче соперника. Баррер сделал семь эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

Следующий соперник Рублева еще не определился, им станет победитель матча Эрнесто Эскобедо (США) — Сальваторе Карузо (Италия), который проходит в данные минуты.