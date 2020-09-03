Российский теннисист Карен Хачанов узнал имя соперника по третьему кругу Открытого чемпионата США — им стал представитель Австралии Алекс де Минаур.

В матче второго круга австралиец встречался с представителем Франции Ришаром Гаске и одержал победу в четырех партиях со счетом 6:4, 6:3, 6:7 (6:8), 7:5. Продолжительность поединка составила 3 часа 6 минут. За это время Де Минаур 11 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и взял шесть геймов на подаче соперника. Гаске сделал 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных.

Хачанов в матче второго круга выбил из борьбы своего соотечественника Андрея Кузнецова, матч завершился в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:1.