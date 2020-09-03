Футбольные сборные России и Сербии не открыли счет в первом тайме матча Лиги наций, который в данные минуты проходит в Москве. Команды разошлись на перерыв при счете 0:0.

Игра проходит в рамках первого тура Лиги наций, команды встречаются на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатную прямую трансляцию второго игрового отрезка можно посмотреть по ссылке.

В воротах российской команды сегодня играет голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, Маринато Гилерме остался на скамейке запасных. С капитанской повязкой на поле вышел форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Главным арбитром встречи назначен Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия). В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор (Шотландия) и Дэвид Макгичи (Шотландия); Резервным судьей будет Джон Битон (Стратклайд, Шотландия).