Ярославский «Локомотив» в домашнем матче обыграл московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «Арена-2000 — Локомотив» и завершилась с разгромным счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) в пользу хозяев.

Два хоккеиста «Локомотива» набрали по три очка: Егор Коршков отметился дублем и одной результативной передачей, Магнус Пяаярви забросил одну шайбу и отдал две передачи. Также по разу отличились Владимир Ткачёв, Егор Аверин, Артур Каюмов и Павел Красковский. В составе «Спартака» самым результативным игроком стал нападающий Артем Федоров, набравший 2 (1+1) очка.

В следующем матче «Локомотив» на своей арене примет хабаровский «Амур», а «Спартак» на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом». Встречи запланированы на 5 сентября.