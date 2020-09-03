Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста во время отпуска заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Также инфекция выявлена у защитника Сантьяго Ариаса. Оба игрока переносят болезнь бессимптомно, на данный момент они находятся в изоляции.

«Оба игрока остаются дома, соблюдая все протоколы, установленные властями и Ла Лигой. Игроки не возобновят тренировки 4 сентября, их возвращение ожидается после завершения изоляции», — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, действующий контракт Косты с «Атлетико» рассчитан до следующего лета. В минувшем сезоне он отыграл 23 матча чемпионата Испании, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.