Сборная России обыграла Сербию, Хачанов и Рублев вышли в третий круг US Open: эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Сборная России обыграла Сербию в матче Лиги наций

Сборная России по футболу обыграла Сербию со счетом 3:1 в первом матче Лиги наций. Игра проходила в Москве на «ВТБ Арене». Все три гола в составе победителей забили игроки «Зенита»: Артем Дзюба оформил дубль, отличившись с игры и с пенальти, еще один мяч забил Вячеслав Караваев. В следующем матче Россия на выезде сыграет с Венгрией.

Хачанов и Рублёв вышли в третий круг US Open

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в третий круг Открытого чемпионата США. Хачанов встречался с соотечественником Андреем Кузнецовым, который из-за травмы не играл практически три года. Карен одержал уверенную победу в трех сетах и теперь сыграет с Алексом де Минауром. Рублев также в трех партиях выбил из борьбы француза Грегуара Беррара.

«Йокерит» не прибыл на матч с «Динамо» и получил техническое поражение

Финский «Йокерит» не прибыл на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», который должен был пройти в Минске. В данный момент в столице Белоруссии происходят демонстрации после президентских выборов. Ожидалось, что «Йокерит» прилетит на игру в день матча и покинет столицу Белоруссии сразу после игры. За неявку на встречу клуб получил техническое поражение.

«Спартак» отдал Гуса Тиля в аренду во «Фрайбург»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру во «Фрайбурге» на правах аренды. Игрок проведет в немецком клубе сезон-2020/21, также у «Фрайбурга» будет возможность продлить соглашение или выкупить футболиста при достижении определенных результатов.

Известна зарплата Миранчука в «Аталанте»

Издание Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport опубликовало информацию о зарплате российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Источник утверждает, что игрок будет получать 1,7 миллиона евро в год. Таким образом, Миранчук войдет в пятерку игроков команды с самой высокой зарплатой. Он будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.