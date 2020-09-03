Сборная России по футболу вышла вперед в матче с Сербией в рамках первого тура Лиги наций. Счёт открыл нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти на старте второго тайма.

Таким образом, к 48-й минуте счет стал 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба проводит сегодняшнюю встречу с первых минут.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатную прямую трансляцию второго игрового отрезка можно посмотреть по ссылке.