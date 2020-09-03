Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 23:19,  3 сентября 2020
Футбол
0

Дзюба с пенальти открыл счет в матче Россия — Сербия

Артём Дзюба
Артём Дзюба. Фото: инстаграм спортсмена

Сборная России по футболу вышла вперед в матче с Сербией в рамках первого тура Лиги наций. Счёт открыл нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти на старте второго тайма.

Таким образом, к 48-й минуте счет стал 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба проводит сегодняшнюю встречу с первых минут.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатную прямую трансляцию второго игрового отрезка можно посмотреть по ссылке.

Главным арбитром встречи назначен Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия). В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор (Шотландия) и Дэвид Макгичи (Шотландия); Резервным судьей будет Джон Битон (Стратклайд, Шотландия).

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров