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  • 23:20,  3 сентября 2020
Футбол
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Защитник «Зенита» Караваев удвоил преимущество России в матче против Сербии

Защитник &#171;Зенита&#187; Караваев удвоил преимущество России в матче против Сербии
Вячеслав Караваев. Фото: Википедия

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев удвоил преимущество сборной России в матче с Сербией в рамках первого тура Лиги наций.

На 69-й минуте Караваев отправил второй мяч в ворота сербской команды. Открыл счет, напомним, Артем Дзюба с пенальти: он реализовал одиннадцатиметровый на старте второго тайма.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатную прямую трансляцию второго игрового отрезка можно посмотреть по ссылке.

Главным арбитром встречи назначен Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия). В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор (Шотландия) и Дэвид Макгичи (Шотландия); Резервным судьей будет Джон Битон (Стратклайд, Шотландия).

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