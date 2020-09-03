Защитник «Зенита» Караваев удвоил преимущество России в матче против Сербии

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев удвоил преимущество сборной России в матче с Сербией в рамках первого тура Лиги наций.

На 69-й минуте Караваев отправил второй мяч в ворота сербской команды. Открыл счет, напомним, Артем Дзюба с пенальти: он реализовал одиннадцатиметровый на старте второго тайма.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Бесплатную прямую трансляцию второго игрового отрезка можно посмотреть по ссылке.