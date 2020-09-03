Сборная России по футболу на своем поле обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Первый игровой отрезок прошел без забитых голов. На старте второго тайма нападающий Артем Дзюба открыл счет, реализовав пенальти. На 69-й минуте защитник Вячеслав Караваев удвоил преимущество российской команды.

Спустя десять минут сербам удалось сократить отставание: с передачи Дарко Лазовича мяч в ворота Антона Шунина отправил Александр Митрович. Однако уже через три минуты Дзюба оформил дубль и вновь увеличил отрыв сборной России. В концовке матча желтую карточку получил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Следующий матч сборная России проведет на выезде 6 сентября против Венгрии.