Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соперником из Австралии Кристофером О’Коннеллом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Игра прошла на стадионе Луи Армстронга и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Медведев сделал 9 подач навылет, а также допустил одну двойную ошибку. Его оппонент сделал 4 эйса и дважды ошибся на подаче. Из имевшихся 17 брейк-пойнтов Медведев успешно реализовал только четыре, О’Коннелл не сумел реализовать ни одного из своих двух.

В следующем раунде открытого чемпионата США по теннису соперником Медведева станет американец Джеффри-Джон Вулф. На старте турнира этот спортсмен обыграл Гидо Пелью и Роберто Карбальеса-Баэну.