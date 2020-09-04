Формула-1, Гран-при Италии. Прямая трансляция первой свободной практики

На автодроме «Монца» сегодня, 4 сентября, стартует восьмой этап чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 — Гран-при Италии.

На 12:00 запланирован старт первой свободной практики уикенда.

Прямую трансляцию первой тренировки можно будет посмотреть здесь:

Вечерняя сессия заездов начнется в 16:00 по московскому времени. В субботу, 5 сентября, состоятся третья свободная практика, а также квалификация.