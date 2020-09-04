Формула-1, Гран-при Италии. Прямая трансляция первой свободной практики

На автодроме «Монца» сегодня, 4 сентября, стартует восьмой этап чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 — Гран-при Италии.
На 12:00 запланирован старт первой свободной практики уикенда.
Прямую трансляцию первой тренировки можно будет посмотреть здесь:
Вечерняя сессия заездов начнется в 16:00 по московскому времени. В субботу, 5 сентября, состоятся третья свободная практика, а также квалификация.
Сама гонка будет проходить в воскресенье, 6 сентября, и начнется в 16:10 мск. Гонщикам предстоит преодолеть 53 круга, общая продолжительность дистанции составит 306,72 километра.
После первых семи этапов чемпионата лидером в зачете пилотов идет британец Льюис Хэмилтон, за семь гонок набравший 157 очков. В тройке лидеров также Макс Ферстаппен и Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» — на 16-м месте с двумя очками.
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