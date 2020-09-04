Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может в ближайшее время покинуть клуб ради перехода в АПЛ.

Информацию об этом сообщает Don Balon. Как стало известно СМИ, Барриос больше не хочет выступать в России, в частности, ему не нравится местный климат. В приоритете футболиста — продолжение карьеры в АПЛ, ему уже сделали предложение из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» с более высокой зарплатой, чем в «Зените» и постоянное место в основе.

Также СМИ сообщали об интересе к Барриосу со стороны «Ньюкасл Юнайтед», а также итальянского «Милана».

Напомним, Вильмар Барриос перешел в петербургский «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. В составе клуба Барриос дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России.