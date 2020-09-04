Петербургский СКА сегодня, 4 сентября, проведет первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 против нижнекамского «Нефтехимика».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь. Игра запланирована на 19:00 по московскому времени, матч пройдет на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске.

В прошлом сезоне эти команды встречались дважды в регулярном чемпионате и обе встречи выиграл «Нефтехимик». В Нижнекамске СКА проиграл со счетом 1:2, а в Петербурге уступил по буллитам со счетом 2:3.

Спустя два дня петербуржцы сыграют в Казани с «Ак Барсом», а затем в Нижнем Новгороде с «Торпедо», после чего проведет первые домашние матчи в текущем сезоне.

Расписание матчей ХК СКА в сентябре можно увидеть здесь.