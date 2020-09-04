«Филадельфия Флайерс» обыграла «Нью-Йорк-Айлендерс» в шестом матче 1/2 финала Восточной конференции в Кубке Стэнли.

Счет в матче 5:4 в пользу «Флайерс», игра прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене».

В составе «Флайерс» в основное время отличились Кевин Хейз, Скотт Лотон, Михаэль Раффль и Джеймс ван Римсдайк. За «Айлендерс» по шайбе забросили Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Мэтью Барзал и Андерс Ли.

Автором победного гола на 95-й минуте встречи (исход второго овертайма) стал россиянин Иван Проворов, также отметившийся передачей в основное время.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов сделал 26 сейвов за матч, его визави в составе «Филадельфии» Картер Харт отразил 49 бросков.

Решающий, седьмой матч в этом противостоянии состоится в Торонто 6 сентября.