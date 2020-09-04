Молодежная сборная России по футболу сегодня, 4 сентября, сыграет с командой Болгарии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года среди молодежных команд.

Игра состоится на «Арене Химки» в Подмосковье, начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени. Год назад эти сборные сыграли друг с другом со счетом 0:0.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Отметим, сейчас сборная России занимает первую строчку в своей отборочной группе, набрав 14 очков за 6 матчей. На втором месте идет Польша с 10 очками, затем Болгария, набравшая 8 баллов. У молодежной сборной Сербии 7 баллов, замыкают турнирную таблицу Эстония и Латвия.

В этом отборочном цикле сборной России осталось сыграть выездные матчи против Польши и Латвии, а также дома провести игру против Эстонии.