Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказал мнение о том, возможно ли проведение боя-реванша его подопечного против ирландца Конора Макгрегора.

Слова Мендеса приводит портал Daily Express.

«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб — чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег», — сказал Мендес, отметив, что как и раньше, все болельщики хотят этого боя и готовы за него заплатить.

«Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш», — заключил Мендес.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. После этого Хабиб провел еще одну защиту титула в бою с американцем Дастином Порье.