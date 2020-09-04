Глава Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька рассказал о том, какие последствия может иметь прекращение финансирования агентства со стороны США.

Слова Баньки цитирует агентство Reuters. Как считает глава WADA, прекращение финансирования организации может иметь серьезные последствия для спортсменов из США, поскольку в организацию уже обратились представители правительств нескольких стран мира.

Шокированные угрозами США прекратить финансирование WADA предлагают следующую поправку: неуплата правительством членского взноса в WADA может привести в лишению статуса соответствия национального антидопингового агентства.

«Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», — заявил Банька.