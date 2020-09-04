Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о победе национальной команды над сборной Сербии в стартовом матче группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве без зрителей и завершилась со счетом 3:1 в пользу России.

«На матче не было зрителей, но мы чувствовали, что миллионы смотрят на нас», — приводит слова Черчесова портал «Спорт»-Экспресс. По мнению специалиста, победа над Сербией стала трудной, но заслуженной.

Как заявил Черчесов, обычно болельщик на домашних матчах гонит команду вперед, а эта игра стала сложной.

«Мы говорили с ребятами до игры: когда болельщика нет, то сами друг друга должны поддерживать и подбадривать», — сказал Черчесов, отметив, что с тренерской скамьи тоже старались внести свою лепту, кричали и подсказывали футболистам на поле.

Напомним, следующая игра сборной России пройдет 6 сентября в Будапеште.