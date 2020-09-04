Во все времена тренеры национальной команды опирались на главенствующие тактические принципы клубов, выглядящих на данный момент сильнее других в России. Скажем, Романцев строил команду по лекалам того «Спартака», Газзаев копировал собственную модель из ЦСКА. Когда Гус Хиддинк повез Россию на Евро-2008, то полностью перенес тактическую расстановку успешной команды Дика Адвоката, выигравшей Кубок УЕФА. Тот же Капелло копировал в сборную идеи Спаллетти, а Слуцкий опирался на свой же ЦСКА.

Черчесов тоже не перестал равняться на клубы. Сначала он моделировал «Ростов» Курбана Бердыева, частенько задействуя схему с тремя центральными защитниками. Теперь же настало время «Зенита». Дзюба привык играть 4-4-2 в связке с Азмуном? Пожалуйста, в роли Сердара — Зелимхан Бакаев. В остальном — все очень похоже. Связка опорных — Зобнин — Оздоев, бегущие края — Ионов — Жирков, активные защитники — Караваев — Фернандес. И даже центр обороны с левой ногой Джикия и началом атаки — почти как у Ракицкого.

И ключевой игрок — Дзюба, который в роли Дзюбы. Активно толкаюсь вверху, играю где хочу. И в прессинг — то иду, то не иду. Уступая эту роль Зелимхану Азмуну.

В старой шубе, да в новых условиях — Дзюба расцвел. Эмоции сборной разбавили шаблонные клубные будни. Хейтеры-собольщики добавили перчинки. А тут и чисто статистическая мотивация подоспела. Догнать Бесчастных, пуститься за Кержаковым. Вообще-то сделать это Дзюба мог еще в Сан-Марино. Но вот копил внутри себя 9 месяцев. У Дзюбы 26 голов в 43 матчах за сборную. Кержаков имеет тридцать.

Караваев — Дуглас Сантос, играющий справа. Но как выяснилось — правоногий Роббен. В первом тайме не понимал как играть — разворачивался и пасовал назад. Зато во втором — резкий рывок в левых усах атаки, уход в центр, сильный обводящий удар с правой. Зеркальный косплей на великого голландца.

Станислав Черчесов ответил хейтерам. Он угадал во всем, сохранил лучшее. И в общем — в способности команды делать то, что он говорит. И в частном — в выборе вратаря. Только ленивый не критиковал Черчесова за 33-34-летнюю линейку голкиперов. А вышел Шунин, даже не Гильерме — и сыграл отлично.

Хейтерам Дзюбы и Черчесова придется подождать. С месяцок — другой.