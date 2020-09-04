Российский велогонщик Максим Гоголев высказал мнение о биатлонисте Александре Логинове и его допинговой дисквалификации.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Гоголев заявил, что после отстранения за ЭПО половина западных спортсменов ненавидит Логинова, а в России этот спортсмен чуть ли не герой. Сам велогонщик относится в Логинову скорее негативно, чем положительно.

Как считает Гоголев, сложно доверять спортсмену, которого поймали на допинге, поскольку он обманывал коллег, с которыми сидел за столом и тренировался.

«Это некрасиво. У меня почему-то сидит это внутри: с теми, кого поймали на допинге, даже общаться тяжело», — сказал Гоголев.

Напомним, в 2014 году Александр Логинов получил дисквалификацию, поскольку в его допинг-пробе за ноябрь 2013 года был обнаружен эритропоэтин.