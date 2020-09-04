Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о сборе команды на Семинском перевале и общем ходе подготовки биатлонистов к сезону-2020/21.

Слова Каминского цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению специалиста, главное достоинство Семинского перевала — высота, на которой тяжело акклиматизироваться и тяжело тренироваться, однако обратная реакция организма бывает очень хорошей.

«Это одно из самых эффективных мест в плане подготовки, которое я знаю», — отметил Каминский.

По мнению тренера, те работы, которые нужно было сделать в определенный период, уже не будут сделаны. Сейчас команда делает акцент на повышение силовой выносливости, уровня аэробных качеств, а также пытается повысить устойчивость стрельбы. «Мы в любом случае будем отставать», — сказал Каминский.